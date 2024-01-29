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В Германии признали, что РФ продвигается вперед на Харьковском направлении

Немецкий журналист Рёпке: на Харьковском направлении ситуация для ВСУ критическая

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Немецкий журналист, обозреватель газеты Bild Юлиан Рёпке признал, что на Харьковском направлении для ВСУ складывается критическая ситуация, ВС РФ прорвали «слишком малочисленный» фронт. Об этом Рёпке заявил на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).

«Критическая ситуация также складывается на востоке Харьковской области, где российские силы вторжения прорвали слишком малочисленный украинский фронт», — заявил Рёпке.

До этого Юлиан Рёпке заявил, что правительство Олафа Шольца совершит ошибку, если согласится продавать ракеты Taurus Великобритании, чтобы Лондон мог поставлять Киеву больше припасов Storm Shadow.

В свою очередь, британский военный аналитик Александр Меркурис констатировал, что удары российских тяжелых огнеметных систем (ТОС) «Солнцепек» вынудили Вооруженные силы Украины (ВСУ) поспешно отступать под Харьковом.

Ранее Шольц заявил, что Германия не может поддерживать Украину в одиночку.

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