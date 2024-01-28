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Шольц заявил, что Германия не может поддерживать Украину в одиночку

Шольц заявил, что ФРГ не может нести столь большую нагрузку по помощи Киеву

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Liesa Johannssen/Reuters

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страны Еврпоейского союза (ЕС) должны предоставлять больше помощи Украине, так как Берлин не может в одиночку нести большую нагрузку по помощи Киеву. Его слова приводит Tagesschau.

«Не должно быть так, что Германия имеет столь большую долю [в объеме помощи Киеву]», — сказал Шольц.

Он подчеркнул, что Германия должна «делать многое», однако другие страны континента не должны оставаться в стороне. Шольц отметил, что на предстоящем саммите Евросоюза поднимет вопрос распределения нагрузки по поддержке Киева.

Канцлер Германии заверил Киев в солидарности, а также заявил, что в конфликте на Украине «наступил решающий момент».

До этого министр финансов Германии Кристиан Линднер призвал европейских партнеров Берлина к большей поддержке Украины.

По его словам, Германия вносит свой вклад и, если потребуется, «мобилизуется еще больше», однако для Берлина неприемлемо делать больше, чтобы другие продолжали делать слишком мало.

Ранее в Германии обвинили власти страны в двойных стандартах и лицемерии.

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