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Маск обвинил пограничный патруль США в помощи незаконным мигрантам

Маск: пограничному патрулю поручено содействовать пересечению южной границы США

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Gonzalo Fuentes/Reuters

Американским пограничникам поручено помогать незаконным мигрантам в пересечении южной границы США. Об этом заявил американский предприниматель Илон Маск в социальной сети X.

«Пограничному патрулю поручено содействовать масштабному незаконному въезду в Соединенные Штаты. Фундаментальная проблема заключается в том, что любой может попросить убежища без доказательств, а это означает, что все население Земли может приехать в Америку», – говорится в посте предпринимателя.

Он также отметил, что строительство стены на американо–мексиканской границе является отвлекающим маневром, так как для решения проблемы нелегалов стена не нужна.

Ранее Маск выступил против мягкой политики властей США к нелегальным мигрантам. Он заявил, что власти скоро начнут заселять мигрантов в дома американцев.

До этого в Техасе призвали игнорировать решение Верховного суда США, позволяющее федеральному правительству убрать колючую проволоку с пограничной стены, установленную властями штата.

Ранее Трамп обвинил Байдена в потворстве нашествию мигрантов.

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