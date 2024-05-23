Минфин решил не облагать налогом проценты по депозитам

Минфин России не планирует вносить изменения в порядок налогообложения доходов по депозитам. Об этом заявил глава ведомства Антон Силуанов, выступая на парламентских слушаниях по совершенствованию налогового законодательства, передает РИА Новости.

«Предлагаем сохранить уровень налогообложения НДФЛ доходов в виде процентов по депозитам», — отметил министр.

Он пояснил, что данная мера носит социальный характер и призвана не затронуть интересы большинства граждан, хранящих сбережения в банках.

До этого Силуанов рассказывал, что дополнительные поступления от расширения прогрессивной шкалы НДФЛ пойдут на решение социальных проблем.

Кандидат экономических наук Михаил Беляев в свою очередь отметил, что новая прогрессивная система подоходного налога позволит не затрагивать доходы большинства россиян, которые не превысят установленный порог. При этом представители обеспеченных слоев населения с высокими доходами будут платить повышенный процент только с суммы, превышающей этот порог.

Ранее стало известно о последствиях возможной отмены НДФЛ для малоимущих россиян.