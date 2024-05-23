Юрий Лоза сравнил Ларису Долину и Аллу Пугачеву: «Женщина с другим лицом»

Певец Юрий Лоза в разговоре с «Телепрограммой» сравнил певиц Ларису Долину и Аллу Пугачеву.

«Лариса Долина, ровесница Аллы Пугачевой, исполняет те же самые композиции в тех же тональностях. Она внешне меняется, но как исполнительница остается в такой же форме. Пугачева уже другая. Она не может спеть те песни, что пела раньше», — пояснил Лоза.

Артист подчеркнул, что не планирует слушать новый трек Примадонны «Ложный стыд». Лоза напомнил, что Пугачева больше не сотрудничает с Ильей Резником, Раймондом Паулсом, Леонидом Дербеневым и другими известными композиторами и поэтами, которые раньше писали для нее хиты. Лоза считает, что исполнительница стала другой, изменилась, поэтому и песни ее будут звучать иначе.

«Пугачева — это уже немножко другая женщина. Не та женщина, которая поет и которую мы знали как исполнительницу «Арлекино». Это женщина с другим лицом, с другим голосом, с другим репертуаром и местом жительства. Зачем мне ее слушать сейчас?» — резюмировал Лоза.

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