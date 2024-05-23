Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

BAIC выпустил новый внедорожник с «магическим ядерным двигателем»

Новый BAIC BJ30 получил гибридную систему «магический ядерный двигатель»

close
100%
carnewschina.com

Китайская компания BAIC представила в Пекине новое, второе по счету, поколение внедорожника BJ30. Об этом сообщает carnewschina.com.

По сравнению с машиной первого поколения, новый BJ30 существенно увеличился. Так, длина кузова теперь составляет 4730 мм, а ширина – 1910 мм. В салоне нового внедорожника BAIC установлены 10,25-дюймовая цифровая приборная панель и 14,6-дюймовый центральный экран информационно-развлекательной системы на базе чипа Qualcomm Snapdragon 8155.

Стандартная версия снабжается турбомотором 1.5 (188 л.с.), а за доплату можно получить вариант с гибридной силовой установкой с работающим в режиме генератора ДВС и парой электрических двигателей. Производитель назвал такую полноприводную систему Magic Nuclear Drive Advanced (Магический ядерный двигатель). Дополнительный задний электродвигатель обеспечивает мощность 55 кВт с максимальным крутящим моментом 135 Нм. Пиковая мощность полноприводного гибрида – 409 л.с.

Бензиновые версии внедорожника будут оснащены семиступенчатой роботизированной коробкой передач с двойным сцеплением мокрого типа. А в гибридных моделях используется двухступенчатая коробка DHT.

Цены начинаются от 99,9 тыс. юаней (от 1,2 млн рублей по курсу на момент публикации).

Ранее сообщалось, что серийный выпуск обновленного Aurus Senat начнется в конце 2025 года.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами