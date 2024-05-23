BAIC выпустил новый внедорожник с «магическим ядерным двигателем»

Китайская компания BAIC представила в Пекине новое, второе по счету, поколение внедорожника BJ30. Об этом сообщает carnewschina.com.

По сравнению с машиной первого поколения, новый BJ30 существенно увеличился. Так, длина кузова теперь составляет 4730 мм, а ширина – 1910 мм. В салоне нового внедорожника BAIC установлены 10,25-дюймовая цифровая приборная панель и 14,6-дюймовый центральный экран информационно-развлекательной системы на базе чипа Qualcomm Snapdragon 8155.

Стандартная версия снабжается турбомотором 1.5 (188 л.с.), а за доплату можно получить вариант с гибридной силовой установкой с работающим в режиме генератора ДВС и парой электрических двигателей. Производитель назвал такую полноприводную систему Magic Nuclear Drive Advanced (Магический ядерный двигатель). Дополнительный задний электродвигатель обеспечивает мощность 55 кВт с максимальным крутящим моментом 135 Нм. Пиковая мощность полноприводного гибрида – 409 л.с.

Бензиновые версии внедорожника будут оснащены семиступенчатой роботизированной коробкой передач с двойным сцеплением мокрого типа. А в гибридных моделях используется двухступенчатая коробка DHT.

Цены начинаются от 99,9 тыс. юаней (от 1,2 млн рублей по курсу на момент публикации).

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