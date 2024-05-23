Экс-тренер сборной России рассказал, за счет чего «Аталанта» победила в Лиге Европы

Бывший тренер сборной России Фабио Капелло поздравил итальянскую «Аталанту» с победой над немецким «Байером» в финале Лиги Европы, передает «Спорт-Экспресс».

«Поздравляю «Аталанту». Гасперини и команда заслужили этот трофей. Они смогли добиться результата за счет высокой скорости, прессинга и внимательности», — сказал Капелло.

Встреча, которая прошла в ирландском Дублине, завершилась со счетом 3:0.

В составе победителей хет-триком отметился Адемола Лукман. Российский игрок «Аталанты» Алексей Миранчук провел матч на скамейке запасных.

«Аталанта» впервые в своей истории выиграла еврокубок. В чемпионате Италии текущего сезона клуб из Бергамо занял пятое место, а в Кубке Италии проиграл туринскому «Ювентусу».

В сезоне-2023/24 «Байер» стал чемпионом Германии. В финале Кубка Германии клуб из Леверкузена сыграет с «Кайзерслаутерном». Встреча пройдет 25 мая.

Ранее Миранчук опубликовал фото с кубком Лиги Европы.