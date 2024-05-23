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На Украине признали, что не ждут от саммита НАТО решения о членстве Украины

Галибаренко: решение о членстве Украины не будет принято на саммите НАТО

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Саммит НАТО в Вашингтоне, запланированный на 9–11 июля, не примет решения о приглашении Украины в альянс. Об этом заявила постоянный представитель республики при организации Наталья Галибаренко в интервью агентству Укринформ.

По ее словам, пока в НАТО нет политического консенсуса вокруг приглашения Украины к вступлению в военный блок, когда каждое из 32 государств-членов должно сказать «да» такому приглашению.

Галибаренко добавила, что перспектива членства Украины в НАТО станет реалистичной после окончания конфликта в этой стране, поэтому Киев будет подталкивать партнеров к принятию решение о его будущем в блоке.

Североатлантический альянс на саммите в Бухаресте в апреле 2008 года принял политическое заявление о том, что «Украина и Грузия со временем станут членами НАТО», однако не предоставил странам План действий по подготовке к членству, что является первым шагом в юридической процедуре вступления страны в организацию.

В феврале 2019 года Рада одобрила поправки в украинскую конституцию, закрепляющие стремление страны в НАТО. Украина получила статус партнера альянса с расширенными возможностями.

Ранее глава МИД Украины Кулеба заявил, что не понимает, какие условия нужно выполнить Киеву для вступления в НАТО.

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