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Павел Прилучный подал в суд на бывшую жену

Актер Павел Прилучный подал в суд на Муцениеце из-за прав их детей

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актер Павел Прилучный подал в суд на бывшую жену Агату Муцениеце. Об этом сообщает РИА Новости.

Иск Прилучного связан с осуществлением несовершеннолетними детьми своих прав. В пресс-службе Головинского суда Москвы не стали делиться подробностями дела, так как оно касается несовершеннолетних. Разбирательство пройдет 3 июня.

Актеры Муцениеце и Павел Прилучный были женаты с 2011 по 2020 год. У экс-супругов двое общих детей: 11-летний Тимофей и семилетняя Мия.

1 ноября 2023 года Муцениеце первый раз подала иск против Прилучного. Она потребовала увеличить сумму выплат по алиментам на двоих детей — Тимофея и Мию. В декабре актриса отказалась от иска к бывшему мужу о взыскании алиментов на содержание двоих детей. Однако в феврале 2024-го актриса разорвала мирное соглашение с экс-супругом.

Муцениеце снова обратилась в Головинский суд Москвы с требованием обязать экс-супруга выплачивать алименты, равные 1/3 дохода актера. 24 апреля Головинский районный суд Москвы частично удовлетворил иск Агаты Муцениеце к Павлу Прилучному.

7 мая Павел Прилучный подал апелляционную жалобу на решение Головинского суда Москвы по алиментам.

Ранее Муцениеце пристыдила Прилучного за жадность после суда по алиментам.

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