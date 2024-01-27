Путин и Лукашенко утвердят направления договора о создании Союзного государства

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко примут участие в заседании Высшего Государственного Совета Союзного государства. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Заседание состоится 29 января.

Во время него Путин и Лукашенко планируют подвести итоги выполнения документа «Основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021–2023 годы», а также утвердить аналогичный документ на очередной трехлетний период, подчеркнули в Кремле.

Кроме того, лидеры двух стран примут ряд важных решений по дальнейшему наращиванию интеграционного взаимодействия России и Белоруссии в конкретных областях, добавили там.

До этого Лукашенко сообщал, что перед заседанием он с Путиным проведет переговоры в формате «один на один», а не в узком составе.

В январе он заявил, что Минск и Москва смогли построить такие союзнические отношения, каких на планете никто не знал и не знает.

Ранее в Союзном государстве оценили последствия санкций на аграрно-промышленный комплекс.