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Спикер палаты представителей сообщил об усилении России благодаря Байдену

Спикер палаты представителей Джонсон: решение Байдена по СПГ усилит Россию

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Global Look Press

Спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что решение президента США Джо Байдена о приостановке заключения новых контрактов по экспорту сжиженного природного газа является возмутительным, поскольку такие меры расширят возможности России. Об этом Джонсон заявил на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).

«Решение президента Байдена приостановить строительство терминалов для экспорта природного газа возмутительно… президент расширяет возможности России», — заявил Джонсон.

По мнению спикера палаты представителей, такого рода меры делают энергобезопасность США более уязвимой.

До этого сообщалось, что за последнюю неделю американские производители сжиженного природного газа (СПГ) отменили отгрузку сразу пяти партий топлива за границу из-за похолодания.

Ранее сообщалось, что мировое потребление газа к 2050 году вырастет на 26%.

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