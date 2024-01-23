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Мировое потребление газа к 2050 году вырастет на 26%

«Газпром»: потребление газа в мире вырастет на 26% к 2050 году

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Depositphotos

Объемы использования природного газа в мире вырастут на 26% к 2050 году. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на консенсус-прогноз «Газпрома».

Кроме того, ожидается, что потребление энергии, вырабатываемой АЭС, за период увеличится на 5%, гидроэнергетикой — на 3%, ВИЭ — на 17%.

При этом объемы использования нефти к 2025-му, напротив, сократятся на 24%, а угля — на 13%.

В «Газпроме» также рассказали о планах по сокращению углеродного следа. К 2030 году компания намерена снизить выбросы углекислого газа на порядка 60 млн т. Сделать это планируется за счет газификации регионов и расширения использования газомоторного топлива.

Замена основных видов энергоресурсов на газ даст самый экологически значимый и быстрый эффект, заявил замначальника департамента «Газпрома» Александр Ишков.

Накануне глава «Молдовагаза» Вадим Чебан заявил о необходимости диалога правительства Молдавии с «Газпромом» для урегулирования долга.

Ранее сообщалось, что Молдавия впервые закупит партию СПГ из США.

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