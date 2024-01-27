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Зурабишвили не разрешили встретиться с Пашиняном в Тбилиси

Зурабишвили пожаловалась, что ей не дали встретиться с Пашиняном в Тбилиси

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Mindaugas Kulbis/AP

Президент Грузии Саломе Зурабишвили посетовала на то, что ей не предоставили возможность встретиться с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, посетившим Тбилиси с рабочим визитом. Об этом президент написала на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Президент Грузии... сожалеет, что президенту не дается возможность встречаться и проявлять должное гостеприимство для лидеров дружественных стран, находящихся с визитом в Грузии», — написала грузинский лидер.

Также политик выразила сожаление в связи с тем, что соответствующее ведомство не сообщает ей о визите иностранных лидеров в Грузию, встречах или мероприятиях высокого уровня.

15 декабря председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил, что президенту Зурабишвили запрещено участвовать в торжествах на площади Свободы в Тбилиси, посвященных присвоению стране статуса кандидата на вступление в Евросоюз.

Администрация Зурабишвили в октябре 2022 года также сообщала, что ей не организовали встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, посетившим грузинскую столицу с рабочим визитом.

Ранее был назван возможный кандидат в президенты Грузии.

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