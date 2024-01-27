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В ФРГ объяснили призывы Запада готовиться к войне с Россией

Бизнесмен Дотком: Байден хочет предотвратить победу России перед выборами в США

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Susan Walsh/AP

Призывы ряда стран Запада готовиться к возможной войне с Россией направлены на то, чтобы не допустить проигрыша Украины в конфликте незадолго до президентских выборов в США. Такое мнение выразил немецко-финский предприниматель Ким Дотком в соцсети X.

По его словам, это попытка президента США Джо Байдена сделать так, чтобы его российский коллега Владимир Путин не одержал победу в конфликте перед американскими выборами.

Дотком считает, что лидеры стран Запада осознают, что Вооруженные силы России в ближайшем будущем начнут наступление, в то время как украинские войска находятся в сложной ситуации.

В начале октября 2023 года глава военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил о том, что НАТО на учениях Steadfast Defender в 2024 году отработает реагирование на возможное «вторжение» России на восточный фланг.

15 января газета Bild заявляла, что к ней в распоряжение якобы попал секретный документ бундесвера, в котором говорится о разработке ФРГ плана войны с Россией. Согласно ему, конфликт может начаться в 2025 году после поражения Украины. РФ якобы перебросит войска в Калининград, чтобы атаковать Сувалкский коридор, а НАТО в ответ направит на восточный фланг 300 тысяч солдат.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что учения Steadfast Defender носят провокационный характер, а Россия не разрабатывает планов по нападению на страны НАТО.

Ранее Путин исключил нападение на НАТО.

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