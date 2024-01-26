Биограф Зеленского рассказал о его конфликте с Залужным

Вероятные политические амбиции главкома ВСУ Валерия Залужного могли появиться из-за его конфликта с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом в книге The Sowman написал журналист Time и биограф Зеленского Саймон Шустер.

Шустер рассказал, что Зеленский познакомился с Залужным в 2019 году, когда тот руководил объединенным оперативным штабом армии Украины. Отмечается, что Зеленского впечатлила работа Залужного, который уверенно выполнял свою работу. В 2021 году Залужный был назначен главкомом ВСУ. По информации Шустера, первые противоречия между Зеленским и Залужным начались перед началом СВО, но в первое время боевых действий они преодолели эти разногласия.

Через несколько месяцев с начала СВО офис Зеленского начал подозревать Залужного в политических амбициях. Именно из-за этого Залужный создал благотворительный фонд. В книге написано, что со временем противоречия между Зеленским и Залужным только усилились.

Шустер также писал, что советники Залужного изучают возможность его выдвижения в президенты.

20 января украинский политик Георгий Тука заявил, что Владимир Зеленский решил уволить Валерия Залужного.

Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Зеленский пришел в ярость из-за того, что появился Валерий Залужный, который становится ему конкурентом.