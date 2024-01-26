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Половина американских штатов поддержала Техас в борьбе против мигрантов

Техас в борьбе против нелегальной миграции поддержали 25 штатов

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Go Nakamura/Reuters

Власти Техаса в борьбе против нелегальной миграции поддержали 25 штатов — ровно половина от всех Соединенных Штатов. Об этом сообщается на сайте Ассоциации республиканских губернаторов.

Это объединение губернаторов американских штатов, принадлежащих к Республиканской партии и находящихся в строгой оппозиции по отношению к Белому дому, обвинило президента США Джо Байдена в превращении южной границы страны в уязвимую точку для нелегальной миграции.

«Вместо соблюдения закона и защиты границы администрация Байдена атакует и подает в суд на Техас за действия по защите американских граждан от исторического уровня нелегальной миграции, смертоносных наркотиков и террористов, проникающих в США», — указано в заявлении.

Объединение республиканцев-губернаторов также поддержало главу Техаса Грега Эбботта в самостоятельном противодействии незаконной миграции на границе с Мексикой.

До этого экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп призвал штаты помогать Техасу в борьбе против нелегальной миграции и законодательном противостоянии с Вашингтоном вокруг перекрытия границ.

Ранее гендиректор компаний SpaceX и Tesla Илон Маск поддержал идею губернатора штата Техас в США Грега Эбботта быть готовыми собственными силами защищать американскую границу с Мексикой даже без помощи федеральных властей во главе с президентом Джо Байденом.

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