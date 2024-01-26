Россия обратилась к СБ ООН по крушению Ил-76

Россия призвала Совет Безопасности ООН выступить с осуждением катастрофы российского самолета Ил-76 с украинскими военнопленными, сбитого ВСУ в Белгородской области. Об этом сообщает ТАСС.

«Призываем членов Совета Безопасности и руководство ООН решительно осудить этот и все другие террористические акты киевской хунты», — заявил на заседании Совбеза первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Крушение самолета Ил-76, который должен был транспортировать пленных украинских военных в Белгород, произошло утром 24 января в районе поселка Яблоново Белгородской области. На борту находились 65 приготовленных для обмена пленными бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), шесть членов экипажа и трое сопровождающих.

25 января Следственный комитет России заявил, что сбитый Ил-76 был атакован зенитной ракетой с территории Украины.

26 января в ООН заявили, что не могут адекватно прокомментировать сбитие Ил-76.

Ранее в Кремле заявили, что Москва своевременно сообщила Киеву о перевозке пленных на Ил-76.