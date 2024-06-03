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Российского военного задержали за пьяную стрельбу на улице

В Петербурге пьяного военного задержали за стрельбу на улице

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Евгений Одиноков/РИА Новости

В Санкт-Петербурге местный житель открыл стрельбу на улице. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел 2 июня у дома 34 корпус 1 по проспекту Маршала Жукова, в полицию позвонила женщина и рассказала, что ее напугал звук автоматной очереди. Через 20 минут нарушителя задержали: им оказался 25-летний петербуржец. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Приняв спиртное, он вышел на улицу и несколько раз выстрелил из охолощенного пистолета-пулемета Шпагина.

На задержанного составили административный протокол по статье о мелком хулиганстве. Правоохранители принимают решение о возбуждении уголовного дела. Мужчина уже трижды привлекался к уголовной ответственности, в том числе за умышленное повреждение имущества, кражу, причинение легкого вреда здоровью.

До этого в Якутске пьяный мужчина открыл огонь с балкона из нарезного ружья.

Ранее в Санкт-Петербурге неизвестный угрожал семье и обстрелял их из окна квартиры.

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