Семак объяснил, почему никто не любит «Зенит»

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак по окончании решающей игры Кубка России против калининградской «Балтики» заявил, что понимает причину всеобщей нелюбви к его клубу. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Я понимаю, что присутствует некая антипатия к клубу. Если бы победил какой-то другой клуб, то все бы сказали: «Боже, какие молодцы». А когда мы: «Плохо играли, но им повезло». Мы стараемся побеждать, несмотря на все сложности, которые есть», — заявил Семак.

Поединок завершился со счетом 2:1 в пользу подопечных Сергея Семака. Победный гол на 95-й минуте оформил Нуралы Алип. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

На пути к суперфиналу «Балтика» обыграла московский «Спартак» в финале Пути регионов. Встреча, которая прошла в Калининграде, завершилась со счетом 1:0. «Зенит» по сумме двух матчей победил столичный ЦСКА. Первая игра состоялась в Москве и завершилась со счетом 1:1, основное время ответного матча в Санкт-Петербурге также завершилось вничью — 0:0. «Зенит» переиграл ЦСКА в серии послематчевых пенальти — 5:4.

По итогам завершившегося сезона Российской премьер-лиги «Зенит» стал чемпионом России, а «Балтика» вылетела в Первую лигу.

Ранее сообщалось, что Педро из «Зенита» может получить российский паспорт.