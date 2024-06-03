Американский генерал одним словом оценил жалобы украинцев на танки Abrams

Генерал-лейтенант США в отставке Марк Хертлинг назвал чушью жалобы солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) на проблемы с танками Abrams. Его слова приводит CNN.
«Я скажу одним словом: это полная чушь», — так он ответил на просьбу прокомментировать репортаж телеканала, в котором украинские военные жаловались на проблемы с военной техникой.
В то же время он отметил, что Abrams стали не лучшим выбором со стороны Соединенных Штатов для передачи Украине, поскольку для их обслуживания необходимы специалисты высокой квалификации.
До этого украинское издание NV.ua подвергло критике американские танки Abrams, которые используются украинскими военными. В статье говорится, что этим боевым машинам сложно воевать на Украине. О боях с их участием информации до сих пор мало даже у экспертов, при этом Вооруженные силы Украины (ВСУ), получив эти танки от США, не торопились использовать их.
Авторы публикации обратили внимание, что сложное обслуживание и ремонт — одна из ключевых проблем для украинской армии.
Ранее Украине передали танки Leopard, которые не могут стрелять.