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Американский генерал одним словом оценил жалобы украинцев на танки Abrams

Генерал США Хертлинг назвал чушью жалобы ВСУ на проблемы с танками Abrams

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Mindaugas Kulbis/AP

Генерал-лейтенант США в отставке Марк Хертлинг назвал чушью жалобы солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) на проблемы с танками Abrams. Его слова приводит CNN.

«Я скажу одним словом: это полная чушь», — так он ответил на просьбу прокомментировать репортаж телеканала, в котором украинские военные жаловались на проблемы с военной техникой.

В то же время он отметил, что Abrams стали не лучшим выбором со стороны Соединенных Штатов для передачи Украине, поскольку для их обслуживания необходимы специалисты высокой квалификации.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого украинское издание NV.ua подвергло критике американские танки Abrams, которые используются украинскими военными. В статье говорится, что этим боевым машинам сложно воевать на Украине. О боях с их участием информации до сих пор мало даже у экспертов, при этом Вооруженные силы Украины (ВСУ), получив эти танки от США, не торопились использовать их.

Авторы публикации обратили внимание, что сложное обслуживание и ремонт — одна из ключевых проблем для украинской армии.

Ранее Украине передали танки Leopard, которые не могут стрелять.

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