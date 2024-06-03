Американский генерал одним словом оценил жалобы украинцев на танки Abrams

Генерал-лейтенант США в отставке Марк Хертлинг назвал чушью жалобы солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) на проблемы с танками Abrams. Его слова приводит CNN.

«Я скажу одним словом: это полная чушь», — так он ответил на просьбу прокомментировать репортаж телеканала, в котором украинские военные жаловались на проблемы с военной техникой.

В то же время он отметил, что Abrams стали не лучшим выбором со стороны Соединенных Штатов для передачи Украине, поскольку для их обслуживания необходимы специалисты высокой квалификации.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого украинское издание NV.ua подвергло критике американские танки Abrams, которые используются украинскими военными. В статье говорится, что этим боевым машинам сложно воевать на Украине. О боях с их участием информации до сих пор мало даже у экспертов, при этом Вооруженные силы Украины (ВСУ), получив эти танки от США, не торопились использовать их.

Авторы публикации обратили внимание, что сложное обслуживание и ремонт — одна из ключевых проблем для украинской армии.

Ранее Украине передали танки Leopard, которые не могут стрелять.