Глава РАН заявил, что ко многим школьным учебникам есть вопросы

У Российской академии наук (РАН) появились вопросы по поводу некоторых школьных учебников. Об этом заявил РБК президент академии Геннадий Красников.

Он отметил, что есть претензии не только к учебникам истории, но и к пособиям по техническим и другим специальностям. Красников напомнил, что по закону у РАН есть экспертная функция. Поэтому специалисты хотят проверить содержание учебников на предмет его соответствия современным пониманиям науки по тем или иным дисциплинам.

Красников отметил, что РАН вернет полномочия вести экспертизу школьных учебников. Законопроект об этом уже подготовили в Совете Федерации.

В конце мая министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что новый учебник по обществознанию для 9-го класса будет стоить 208,41 рублей, стоимость новых учебников по истории для средней школы составит 208,88 рублей.

Ранее из-за цен на учебники ФАС возбудила дело в отношении издательства «Просвещение».