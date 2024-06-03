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Россия предостерегла США от просчетов с фатальным исходом

Рябков: РФ предостерегает США от просчетов, которые будут иметь фатальный исход

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MFA Russia/Global Look Press

Россия предостерегает Соединенные Штаты от совершения ошибок, которые могут иметь фатальные последствия. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, передает РИА Новости.

31 мая издание The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников сообщило, что США позволят Украине использовать ракетные системы GMLRS и РСЗО HIMARS на ударов по территории России. Киев также получил право на применение других артиллерийских систем.

По мнению Рябкова, власти США в силу непонятных причин недооценивают серьезность того отпора, который они могут получить со стороны России, президент Владимир Путин неоднократно высказывался на эту тему.

Дипломат призвал политиков США потратить определенное время на изучение того, что было детально сказано российским президентом, в частности, на пресс-конференции по итогам переговоров с Ташкенте.

Рябков отметил, что Путин сделал весьма значимое предупреждение, и к нему необходимо относиться с предельной серьезностью.

Ранее Путин назвал себя единственным гарантом свободы от диктатуры.

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