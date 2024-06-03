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Сумма долга Блиновской перевалила за миллиард рублей

Shot: налоговый долг Блиновской составил 1,4 миллиарда рублей

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Сумма долга блогерши Елены Блиновской по налогам перевалила за миллиард рублей. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным источника издания, сумма налогового долга «королевы марафонов» составляет 1,404 млрд рублей.

Из-за пени, уточнило издание, долг растет со скоростью полмиллиона рублей в день.

Блиновскую задержали на границе с Белоруссией весной 2023 года. Ей предъявили обвинение в неуплате налогов в российскую казну на 918 млн рублей и легализации денежных средств.

22 марта 2024 года Следственный комитет РФ завершил предварительное следствие по делу Блиновской и ее мужа Алексея, им расширили обвинение. Блогерше и ее мужу увеличили размер легализованных денежных средств и имущества, приобретенных ими преступным путем, с 43 млн рублей до более 700 млн рублей.

28 мая началась процедура снятия арестов с имущества блогерши. Сейчас Блиновская находится в СИЗО.

31 мая Блиновская подала в Арбитражный суд Москвы заявление о банкротстве.

Ранее юрист пояснил, сможет ли Блиновская воспользоваться налоговой амнистией.

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