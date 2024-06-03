Стало известно, как россияне хотят воспитывать в детях финграмотность

Более 40% российских родителей из городов-миллионников уверены, что подработка детей во время летних каникул формирует у них правильные финансовые навыки. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного финансовым маркетплейсом «Выберу.ру», копия есть у «Газеты.Ru».

43% опрошенных, имеющих детей 14-16 лет, поощряют их стремление подрабатывать, считая это лучшим практическим способом научить ребенка грамотно распоряжаться деньгами.

Еще 34% респондентов убеждены, что подработка положительно повлияет на дальнейшую карьеру ребенка. При этом 14% уверены, что любая работа благоприятно влияет на развитие социальных навыков детей.

Лишь 23% родителей не поддерживают детскую подработку, опасаясь негативного влияния на успеваемость. Каникулы, по их мнению, нужны для полноценного отдыха.

Большинство сторонников подработки хотят, чтобы она была связана с будущей профессией ребенка. 34% отдают детей помогать знакомым предпринимателям, чтобы те «набирались опыта». 23% поддерживают творческие занятия вроде блогерства или рисования.

31% респондентов полностью доверяют выбор сферы самим школьникам. Чаще всего те предпочитают подработки курьерами, почтальонами или официантами.

Еще 12% считают, что детский труд должен приносить пользу обществу – волонтерство в приютах, экологические проекты и т.п.

«Чем раньше школьники начнут реальные финансовые операции, тем проще им будет адаптироваться во взрослом мире. Но важно соблюдать баланс между работой и учебой», – резюмировала директор «Выберу.ру» Анна Романенко.

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