Конкурент Шейнбаум поздравила ее с победой на выборах президента Мексики

Сочитль Гальвес, которая являлась главным конкурентом избранного президента Мексики Клаудии Шейнбаум, признала свое поражение. Об этом сама Шейнбаум заявила в ходе трансляции на ее странице в социальной сети X.

«Хочу поблагодарить Сочитль Гальвес Руис, кандидата от альянса «Сила и сердце за Мексику», за ее звонок с признанием триумфа, который я получила несколько минут назад», — сказала она.

До этого президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор в социальной сети X сообщил, что по результатам выборов кандидат от проправительственной коалиции «Продолжим вместе творить историю» Клаудия Шейнбаум станет новой главой государства.

До этого сообщалось, что кандидат от правящей партии Morena в Мексике Клаудия Шейнбаум, по данным экзитполов, уверенно лидирует на выборах президента страны. Основными кандидатами на пост президента являлись Шейнбаум и Сочитль Гальвес от оппозиционной коалиции.

Ранее посла Мексики пригласили в МИД РФ в связи с недопуском россиян на рейсы.