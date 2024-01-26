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Путин пошутил над словами вице-премьера Чернышенко о Калининграде

Путин посмеялся над словами вице-премьера о велодорожке длиной 130 км

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин посмеялся над словами вице-премьера Дмитрия Чернышенко, который рассказал о том, что вместе с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым он опробовал «прекрасную велодорожку длинной 130 км». Об этом сообщает ТАСС.

Речь идет о строительстве велодорожки вдоль побережья Балтийского моря протяженностью 130 км, которая ведется в регионе. Чернышенко отметил, что в прошлый приезд опробовал ее вместе с Алихановым, в ответ на что Путин спросил, проехали ли чиновники все расстояние.

«Вы слышали реплику Александра Владимировича Гуцана, полпреда, когда вы рассказывали о своих попытках прокатиться на велосипеде. Нет? Он говорит: «Слабаки». А сам он точно прокатился», — пошутил Путин.

Также шуткой президент отреагировал на рассказ о том, что в местном городе Зеленоградске работает «котошеф», ответственный за размещение кошек на территории — Путин спросил, как в регионе обстоят дела с обеспечением людей жилым фондом.

До этого вице-премьер Дмитрий Чернышенко раскрыл, во сколько раз вырастут президентские и правительственные стипендии.

Ранее Путин рассказал студентам о преимуществах высшего образования.

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