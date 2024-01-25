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Консульства Китая в РФ предупредили о приостановке выдачи виз из-за праздника

Консульства Китая в РФ остановят выдачу виз с 10 по 17 февраля из-за праздников

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Mark Schiefelbein/AP

Консульства Китая в Российской Федерации на неделю перестанут выдавать визы для российских туристов из-за празднования китайского Нового года. Такую информацию в частности распространило генеральное консульство Китайской Народной Республики в Санкт-Петербурге на своем сайте.

«По случаю Праздника Весны, с 10 февраля по 17 февраля 2024 года консульский отдел не будет работать», — говорится в сообщении.

Среди дипломатических представительств КНР в РФ — посольство в Москве, а также генконсульства в Санкт-Петербурге, Хабаровске, Екатеринбурге, Иркутске и во Владивостоке.

До этого стало известно, что визовые центры Китая в Москве с 11 декабря будут оформлять визы без предварительной записи. Заявители должны заполнить анкеты онлайн на сайте, а при походе в центр достаточно иметь при себе документы в распечатанном виде. Отмечалось, что решение принято с целью дальнейшего облегчения поездок иностранных граждан в КНР.

Ранее стало известно, что в России прорабатывают либерализацию визового режима с дружественными странами.

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