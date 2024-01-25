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В Армении одобрили ратификацию договора о статусе наблюдателей ЕС

Правительство Армении одобрило ратификацию договора о статусе наблюдателей ЕС

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Shutterstock

Кабинет министров Армении одобрил ратификацию договора с Евросоюзом о статусе миссии наблюдателей объединения в республике. Об этом пишет РИА Новости.

В проекте постановления, представленном министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном, говорится, что теперь документ направят на утверждение в конституционный суд республики. Если инстанция вынесет положительный вердикт, то соглашение отправят на ратификацию в парламент.

Миссия ЕС работает на армянской стороне границы с Азербайджаном с 20 февраля 2023 года. Численность персонала менее чем за год выросла со 100 до 209 человек. В конце августа Армения подписала с ЕС соглашение, официально закрепляющее статус миссии наблюдателей союза в республике.

По словам армянского МИД, в основном договор регулирует юридические аспекты пребывания наблюдателей, а также создание для них подходящих условий проживания, например — в области здравоохранения.

Ранее в МИД РФ заявили, что политика ЕС в Закавказье направлена на вытеснение России.

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