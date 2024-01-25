Украинский лидер Владимир Зеленский прокомментировал атаку на российский самолет Ил-76, на борту которого находились пленные бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующее обращение он опубликовал в своем Telegram-канале.

По словам Зеленского, украинская разведка занимается выяснением судьбы пленных.

«Я дал поручение министру иностранных дел Украины проинформировать партнеров о имеющихся данных в Украине. Наше государство будет настаивать на международном расследовании», — сказал украинский лидер.

24 января в Белгородской области был сбит военно-транспортный самолет Ил-76. Как сообщили в Министерстве обороны России, на борту самолета находились 65 пленных военнослужащих Вооруженных сил Украины, направлявшихся на обмен.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ запросила проведение срочного заседания Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) по атаке на самолет Ил-76.

В украинской разведке сообщили, что им неизвестно, кто находился на борту Ил-76, который был сбит над Белгородской областью.

Ранее в МИД РФ заявили, что атака Киева на Ил-76 была преднамеренной.