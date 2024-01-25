Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Зеленский прокомментировал атаку на российский самолет Ил-76

Зеленский: Киев будет настаивать на международном расследовании по Ил-76

close
100%
Ints Kalnins/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский прокомментировал атаку на российский самолет Ил-76, на борту которого находились пленные бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующее обращение он опубликовал в своем Telegram-канале.

По словам Зеленского, украинская разведка занимается выяснением судьбы пленных.

«Я дал поручение министру иностранных дел Украины проинформировать партнеров о имеющихся данных в Украине. Наше государство будет настаивать на международном расследовании», — сказал украинский лидер.

24 января в Белгородской области был сбит военно-транспортный самолет Ил-76. Как сообщили в Министерстве обороны России, на борту самолета находились 65 пленных военнослужащих Вооруженных сил Украины, направлявшихся на обмен.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ запросила проведение срочного заседания Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) по атаке на самолет Ил-76.

В украинской разведке сообщили, что им неизвестно, кто находился на борту Ил-76, который был сбит над Белгородской областью.

Ранее в МИД РФ заявили, что атака Киева на Ил-76 была преднамеренной.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами