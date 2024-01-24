В Госдуме считают, что крушение Ил-76 может повлиять на обмен пленными с Украиной

После крушения российского военно-транспортного самолет Ил-76 в Белгородской области между Россией и Украиной может приостановиться процесс по обмену пленными. Такое мнение высказал член комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с изданием «Лента.ру».

«Я думаю, что до полного установления обстоятельств всего произошедшего обмен пленными будет приостановлен», — сказал Швыткин.

По его мнению, в данном случае «очевидна» провокация со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Депутат считает, что ее задачей было переложить всю ответственность за падение самолета на Россию.

По данным Минобороны РФ, на борту упавшего самолета находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, перевозимых в Белгородскую область для обмена, а также шесть членов экипажа самолета и три сопровождающих. В Минобороны Украины заявили, что «еще выясняют информацию». Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов утверждает, что ВСУ сбили самолет тремя ракетами.

Ранее в России предложили создать механизм интеграции пленных ВСУ в мирную жизнь.