В Кремле не увидели в Борисе Надеждине соперника Путина на выборах

Представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что сторонники кандидата в президенты России Владимира Путина не рассматривают политика Бориса Надеждина в качестве его серьезного соперника на предстоящих выборах.

«Нисколько мы не рассматриваем его как соперника», — сказал пресс-секретарь действующего президента РФ.

Журналисты также попросили прокомментировать Пескова информацию о том, что кто-то видит в Надеждине человека, сумевшего объединить оппозицию, другие же считают его «согласованным с Кремлем кандидатом, якобы нужным для отвлечения электората».

Песков не смог прокомментировать этот вопрос и призвал обратиться за разъяснениями к Центральной избирательной комиссии (ЦИК). Он напомнил, что у каждого гражданина РФ есть право, которое соответствует определенным критериям баллотироваться на должность главы государства.

«Совершенно не нужно ни с кем согласовывать, есть определенный алгоритм действий, который нужно выполнить», — добавил представитель Кремля.

Накануне Борис Надеждин сообщил, что его штаб собрал больше 100 тысяч подписей для получения им статуса кандидата на должность президента Российской Федерации.

Ранее Машков анонсировал большое собрание доверенных лиц Путина.