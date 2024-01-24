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В Кремле прокомментировали попытки организации протестов в Якутии

Песков: у российского общества есть иммунитет к провокациям

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MGIMO360 TV/YouTube

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что у российского общества есть иммунитет к провокациям и попыткам вывести людей на улицы.

По словам журналиста, Якутия стала третьим регионом в России, где попытались организовать митинги через соцсети и мессенджеры. На вопрос, выработался ли у людей иммунитет к подобным провокациям, Песков ответил утвердительно.

«Безусловно определенный иммунитет есть. Кроме того, когда речь идет о каких-то незаконных действиях, конечно, правоохранительные органы четко выполняют свои функции», — поделился Песков.

Митинги в Якутске начались после драки между 18-летним уроженцем Таджикистана и 23-летним местным жителем, которой получил несовместимые с жизнью травмы. Николаев заверил, что расследование преступления ведут под его личным надзором.

Глава Якутии Айсен Николаев назвал главным подозреваемым в произошедшем уроженца Таджикистана с гражданством России.

До этого управление Следственного комитета по Якутии предъявило официальное обвинение юноше, подозреваемому в убийстве 26-летнего мужчины на территории республики.

Ранее глава Якутии Айсен Николаев призвал местных жителей не реагировать на призывы выйти на несогласованный митинг.

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