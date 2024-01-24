Украинский самолет доставил военную помощь от США в Эквадор

Украинский транспортный самолет с военной помощью от Соединенных Штатов прибыл в Эквадор, заявил глава объединенного командования Вооруженных сил Хайме Вела Эрасо. Об этом пишет издание Primicias.

По его словам, самолет «Антонов» приземлился на территории Эквадора вечером 22 января.

«Этот самолет привез международную помощь из США», — уточнил Хайме Вела Эрасо. Он не стал раскрывать, что именно поставили Соединенные Штаты Эквадору.

По информации Primicias, речь идет о транспортном самолете Ан-124, который приземлился в аэропорту Гуаякиля.

До этого президент Эквадора Даниэль Нобоа выразил готовность к сотрудничеству с Соединенными Штатами по поставкам оружия и разведывательных данных.

«Мы нуждаемся в международном сотрудничестве. Я бы с радостью принял сотрудничество со стороны США. Нам нужно оборудование, оружие, разведданные», — написал эквадорский лидер. По словам Нобоа, торговля наркотиками и терроризм — глобальные проблемы, которые выходят за пределы границ Эквадора.

Ранее сообщалось, что Эквадор передаст США российскую и украинскую технику взамен новой.