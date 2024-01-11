Эквадор передаст США российскую и украинскую технику взамен на новую

Президент Эквадора Даниэль Нобоа заявил, что страна до конца января проведет обмен старой российской и украинской техники на новое оборудование из США. Об этом он сообщил в интервью радиостанции Canela, передает РИА Новости.

«Да, одна из форм — это обмен старой украинской и российской техники на современное оборудование на сумму $200 млн. Это мы завершим в конце текущего месяца», — сказал Нобоа, говоря о сотрудничестве с Вашингтоном. При этом президент Эквадора не уточнил, идет ли речь о гражданской или военной технике.

Он также рассказал о встрече с американским послом в республике Майклом Фитцпатриком, который заверил, что через два или три дня США представят пакет помощи для Эквадора.

Как пишет агентство, в Эквадоре используют советские вертолеты Ми-171Е и ПЗРК «Игла», но передача военной техники третьим странам обычно запрещена по условиям контрактов.

До этого координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США не намерены отправлять свои войска в Эквадор для урегулирования ситуации с бандами.

Ранее сообщалось, что США хотят потратить выделенные для Украины деньги на Тайвань.