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На Западе заявили, что Британия и США попали в ловушку в Красном море

Sky News: Иран и хуситы устроили ловушку в Красном море для США и Британии

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US Central Command/Reuters

Иран и поддерживаемые им хуситы устроили ловушку для США и Великобритании в Красном море, поскольку их удары по территории Йемена сопряжены с большим риском и наверняка не достигнут целей, в то же время усиливая противника. Об этом пишет Sky News.

«Операции сопряжены с большим риском, почти наверняка не достигнут поставленных целей и уже усиливают противника. Хуситы и их иранские покровители устроили ловушку, и Великобритания, и Америка, возможно, попали прямо в нее», — говорится в тексте.

В материале отмечается, что хуситы стали военной силой, с которой следует считаться, поскольку она доминирует на большей части территории Йемена и поддерживается Тегераном.

Несмотря на регулярные удары Лондона и Вашингтона, хуситы продолжают угрожать судоходству в Красном море, поскольку им всего лишь необходимо «сохранить несколько переносных средств и сделать Красное море нежизнеспособным в качестве канала для международных перевозок».

«Авиаудары могут взрывать бункеры и склады оружия или перебрасывать песок в пустыне, но в битве за сердца и умы на Ближнем Востоке они приносят победу Ирану и его союзникам. И они почти наверняка не собираются снова превращать Красное море в жизнеспособный международный торговый путь, пока Израиль не прекратит наступление в секторе Газа», — говорится в тексте.

Ранее в США потребовали от Байдена правовых обоснований ударов по Йемену.

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