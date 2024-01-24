В США потребовали от Байдена правовых обоснований ударов по Йемену

Группа сенаторов США направила президенту Джо Байдену письмо, в котором потребовала правового обоснования ракетных ударов по объектам хуситов в Йемене. Об этом сообщает Defense News.

Законодатели задаются вопросом, обладает ли американский президент правовыми полномочиями для нанесения этих ударов. В частности сенатор Тим Кейн вместе с тремя коллегами направил Байдену письмо, потребовав правового и стратегического обоснования ударов по хуситам.

В документе сенаторы напомнили, что в настоящее время у Байдена нет согласия от конгресса на проведение военных действия против группировки в Красном море или Йемене.

В ночь на 12 января 2024 года США и Великобритания при поддержке Нидерландов, Канады, Австралии и Бахрейна нанесли массированные удары по объектам хуситов в Йемене. Президент США Джо Байден назвал этот шаг прямым ответом на атаки хуситов на иностранные суда.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что удары по Йемену являются самозащитой и они осуществляются в соответствии с международным правом.

24 января американские военные нанесли новые удары по хуситам.

Ранее США обвинили Иран в подготовке атак хуситов на торговые суда в Красном море.