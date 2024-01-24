Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В США потребовали от Байдена правовых обоснований ударов по Йемену

DN: сенаторы США потребовали от Байдена правовых обоснований атак на хуситов

close
100%
Susan Walsh/AP

Группа сенаторов США направила президенту Джо Байдену письмо, в котором потребовала правового обоснования ракетных ударов по объектам хуситов в Йемене. Об этом сообщает Defense News.

Законодатели задаются вопросом, обладает ли американский президент правовыми полномочиями для нанесения этих ударов. В частности сенатор Тим Кейн вместе с тремя коллегами направил Байдену письмо, потребовав правового и стратегического обоснования ударов по хуситам.

В документе сенаторы напомнили, что в настоящее время у Байдена нет согласия от конгресса на проведение военных действия против группировки в Красном море или Йемене.

В ночь на 12 января 2024 года США и Великобритания при поддержке Нидерландов, Канады, Австралии и Бахрейна нанесли массированные удары по объектам хуситов в Йемене. Президент США Джо Байден назвал этот шаг прямым ответом на атаки хуситов на иностранные суда.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что удары по Йемену являются самозащитой и они осуществляются в соответствии с международным правом.

24 января американские военные нанесли новые удары по хуситам.

Ранее США обвинили Иран в подготовке атак хуситов на торговые суда в Красном море.

Все новости на тему:
Удары США по хуситам
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами