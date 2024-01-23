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Президент переходного периода Чада прибыл в Москву с кортежем из 29 машин

Президент переходного правительства Чада Махамат Идрис Деби прилетел в Москву

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Michel Euler/AP

Президент переходного периода африканской страны Чад Махамат Идрис Деби прилетел в Москву, где у него запланированы переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно информации агентства, кортеж главы Чада проехал по Ленинскому проспекту в направлении центра столицы. Деби сопровождал кортеж из 29 машин. Среди них: автомобили представительского и высшего класса Aurus, а также мотоциклетный эскорт.

Незадолго до этого пресс-служба Кремля сообщала, что Путин проведет переговоры с президентом Чада 24 января. Согласно повестке, главы двух государств намерены обсудить перспективы развития отношений стран в различных областях. Кроме того, президенты планируют обсудить актуальные вопросы региональной и международной повестки дня.

Перед этим пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Путин в ближайшее время проведет переговоры с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Ранее в Кремле рассказали, о чем Путин говорил с главой МИД КНДР.

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