Украина вышла из соглашения СНГ о взаимодействии МВД

Украина вышла из соглашения о взаимодействии министерств внутренних дел Союза независимых государств (СНГ) в сфере борьбы с преступностью. Об этом сообщил представитель украинского правительства в Верховной раде Тарас Мельничук в своем Telegram-канале.

«Осуществлен выход Украины из соглашения о взаимодействии министерств внутренних дел независимых государств в сфере борьбы с преступностью», — сообщил он.

Мельничук напомнил, что документ был подписан 24 апреля 1992 года в Алма-Ате.

В начале января Мельничук сообщил, что Украина вышла из соглашения о системе документальной шифровальной связи, заключенного в 1996 году в рамках СНГ.

19 декабря на Украине одобрили выход из соглашения СНГ о взимании косвенных налогов. Документ был подписан 25 ноября 1998 года и ратифицирован Верховной радой 20 апреля 2000 года.

7 ноября Украина вышла из соглашения с РФ о борьбе с преступлениями в сфере экономики, заключенного в Москве 12 апреля 1996 года.

Ранее Украина разорвала ряд соглашений с РФ, Сирией, Ираном, Белоруссией и заключенных в рамках СНГ.