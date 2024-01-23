Путин оценил возможность введения льготной ипотеки на вторичное жилье

Президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов, рассуждая о возможности распространения льготной ипотеки на вторичный рынок жилья, заявил, что это нужно обдумать, чтобы не допустить злоупотреблений в этой сфере, передает РИА Новости.

Глава российского государства отметил, что здесь вопрос стоит даже не в деньгах, хоть они и важны, а в прозрачности операции.

«Потому что с увеличением ключевой ставки расходы бюджета на субсидирование льготных ипотек возрастают», — сказал он.

По данным Министерства финансов России, эти расходы в нынешнем году возрастут вдвое — до триллиона рублей, отметил Путин.

«Одно дело, когда вы покупаете новое жилье и там все понятно: вот семья, вот ипотека, вот жилье. А когда это от человека к человеку, то здесь нужно иметь в виду злоупотребления. Мы подумаем», — пообещал российский лидер.

Также Владимир Путин высказался в поддержку продления программы льготной семейной ипотеки во время встречи с участниками всероссийских семейных конкурсов.

Ранее в Госдуме призвали повысить субсидию на погашение ипотеки для многодетных семей.