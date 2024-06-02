Российские следователи направили в суд почти 300 дел в отношении военных ВСУ

Следственный комитет России направил в суд почти 300 уголовных дел в отношении украинских военных. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ, передает РИА Новости.

Всего следственные органы направили в суд 296 уголовных дел в отношении 458 военнослужащих ВСУ. По результатам их рассмотрения вынесено 250 приговоров, пожизненные сроки лишения свободы назначены 32 подсудимым, подчеркнули в СК.

Кроме того, следователи предъявили заочные обвинения экс-командующему военно-морскими силами ВСУ Сергею Гайдуку и бывшему первому замкомандующего Нацгвардии Украины Владимиру Кондратюку под руководством которых, по версии следствия, совершались обстрелы Донбасса.

В СК добавили, что принимаются меры по их розыску и аресту.

В начале МВД России объявило в розыск экс-премьера Украины Владимира Гройсмана, бывших глав МИДа Павла Климкина и МВД Арсена Авакова, а также экс-министра информационной политики Юрия Стеця и экс-председателя Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексея Данилова.

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