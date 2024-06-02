ВСУ атаковали сразу несколько населенных пунктов в Белгородской области

Несколько населенных пунктов Грайворонского городского округа подверглись атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью четырех дронов-камикадзе. Об этом в своем Telegram-канале сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

В селе Головчино беспилотник упал возле продуктового магазина и сдетонировал. В результате пострадал один мирный житель, получивший осколочные ранения грудной и брюшной стенки, а также правой верхней конечности.

Пострадавшего доставили в больницу №2 города Белгорода. Его состояние оценивается как средней степени тяжести. В магазине выбиты окна, повреждены фасад и входная группа.

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В результате атаки двух дронов-камикадзе с последующей детонацией в городе Грайворон загорелась сухая трава. Участники территориальной самообороны вместе с жителями оперативно потушили очаг возгорания. В результате атаки третьего дрона на территории предприятия повреждены три автомобиля.

2 июня дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили реактивный снаряд РСЗО «Ольха» над территорией Белгородской области.

12 мая в Белгороде в результате ракетной атаки ВСУ рухнули сразу 10 этажей дома. К извлечению пострадавших и разбору завалов была привлечена вся техника города. На этом фоне ООН выступила против любых атак на гражданские объекты.

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Ранее «Газета.Ru» перечислила пять правил выживания в Белгороде.