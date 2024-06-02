Дочери Александра Михайлова сделали предложение прямо на сцене

Актриса Мирослава Михайлова, дочь артиста Александра Михайлова, получила предложение руки и сердца на гала-концерте в рамках XI Забайкальского международного кинофестиваля. Об этом сообщает «СтарХит».

«Мира, я очень долго думал, как и где это сделать. Надо, наверно, сделать это здесь, на родине твоего великого папы. Ты выйдешь за меня замуж?» — сказал избранник девушки Анатолий Черников на сцене.

В ответ девушка обняла молодого человека и согласилась выйти за него замуж. Звезда фильма «Любовь и голуби», в свою очередь, порадовался за 21-летнюю наследницу. Он заявил, что предчувствовал скорую свадьбу дочери, так как возлюбленные знают друг друга больше пяти лет.

«У них не скороспелая любовь, мощная! Я рад! Спасибо, что ты сегодня осмелился вот так взять, встать на колено и сделать предложение», — заявил артист.

У Александра Михайлова четверо детей, а женат он был дважды. Первый сын Константин появился в браке актера с журналисткой Верой Мусатовой в 1969 году. Также знаменитость усыновил наследника своей второй жены Оксаны Васильевой Владислава. В этом союзе родилась Мирослава. У Михайлова еще есть внебрачная дочь Анастасия от связи с актрисой Ольгой Кузнецовой.

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