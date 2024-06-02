Минобороны РФ раскрыло число уничтоженных украинских БПЛА и снарядов HIMARS за сутки

Средства противовоздушной обороны (ПВО) России за сутки уничтожили 50 украинских беспилотных летательных аппаратов, 23 реактивных снаряда системы HIMARS, две ракеты «Точка-У», одну «Нептун» и три французские авиабомбы Hammer. Об этом сообщило министерство обороны России в ежедневной сводке о специальной военной операции.

«Уничтожены 50 БПЛА, 23 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS американского производства, две оперативно-тактические ракеты «Точка-У», три управляемые авиационные бомбы Hammer французского производства и противокорабельная ракета «Нептун», — отметили в российском оборонном ведомстве.

Минобороны России также сообщило о взятии под контроль российскими военнослужащими села Уманское в ДНР.

27 мая министерство обороны заявило, что группировка войск «Запад» взяла под контроль населенный пункт Ивановка в Харьковской области.

До этого подразделения группировки войск «Центр» взяли под контроль населенный пункт Нетайлово в Донецкой народной республике и улучшили тактическое положение. За сутки ВС РФ также отбили пять контратак в районах населенных пунктов Очеретино, Соловьево и Уманское.

Ранее в ВСУ спрогнозировали тяжелое лето для армии страны.