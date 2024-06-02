Южная Корея пообещала КНДР «невыносимые меры» в ответ на запуск воздушных шаров с мусором

Начальник управления национальной безопасности президентской администрации Южной Кореи Чан Хо Чжин заявил, что Сеул предпримет «меры, которые будет сложно вынести» в ответ на провокации со стороны КНДР, в том числе запуск воздушных шаров с мусором. Его слова приводит Yonhap.

«Мы начнем принимать меры, которые Северной Корее будет сложно вынести. Отправка мусорных шаров и блокирование GPS-сигналов — низкие провокации, о которых нормальное государство даже не подумает», — заявил он.

Чан Хо Чжин не уточнил, о каких мерах воздействия может идти речь.

До этого КНДР отправила порядка 600 воздушных шаров с мусором на территорию Республики Корея.

26 мая заместитель министра обороны Северной Кореи Ким Ган Иль заявил, что руководство страны намерено зеркально ответить на «разбрасывание южнокорейских листовок и мусора» в приграничных районах республики. По его словам, таким образом Сеул сможет лично убедиться, насколько трудно убирать эти листовки и другой мусор.

Несмотря на предупреждение, 28 мая Южная Корея отправила в КНДР несколько больших воздушных шаров с агитационными листовками. Как сообщало агентство Reuters, всего Сеул сбросил на территории соседней страны 50 тыс. листовок с осуждением северокорейского лидера.

В результате КНДР приняла ответные меры, отправив в Республику Корея более 150 воздушных шаров с мусором и навозом. Шары начали пересекать границу 28 мая, при этом в южнокорейском Объединенном комитете начальников штабов потребовали от Пхеньяна незамедлительно прекратить «бесчеловечные и вульгарные действия».

Ранее на здание посольства Японии упал воздушный шар с мусором КНДР.