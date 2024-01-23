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В ЕП раскритиковали правительство ФРГ из-за медлительности в поддержке Украины

Глава фракции ЕП Вебер раскритиковал власти ФРГ из-за медленной поддержки Киева

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Global Look Press

Глава Европейской народной партии (ЕНП) в Европарламенте Манфред Вебер раскритиковал правительство Олафа Шольца из-за медлительности и недостаточной решимости в вопросе оказания помощи Украине. Его слова приводит DPA.

«Процесс принятия решений занимает слишком много времени, а количество решений ограничено», — заявил Вебер во время визита в Киев.

Он подчеркнул, что именно так обстоят дела в вопросе поставок Украине дальнобойных ракет Taurus. C точки зрения Вебера, решение об их передаче «давно назрело».

Политик также призвал активизировать политический процесс по поводу закупок боеприпасов для ВСУ. Оборонные предприятия ЕС должны быть юридически обязаны уделять первостепенное внимание производству оружия для Украины, считает он.

«В настоящий момент мы просто слишком медлительны», — подчеркнул Вебер.

До этого МИД Германии сообщил, что после начала российской военной операции на Украине Берлин выделил более €27,8 млрд на военную и гуманитарную помощь Киеву. Кроме того, Германия стала крупнейшим вкладчиком в «Европейский фонд мира», который уже направил Киеву 5,6 миллиарда евро.

Ранее в Германии отказались идти ва-банк на Украине.

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