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В Германии отказались идти ва-банк на Украине

Глава МО ФРГ Писториус отказался увеличивать военную помощь Украине

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Global Look Press

Министр обороны Германии Борис Писториус отказался увеличивать военную помощь Украине. Об этом пишет Die Welt.

«Мы не можем идти ва-банк, как того требуют некоторые. В противном случае мы сами окажемся беззащитными», — сказал министр, отметив, что до сих пор Германия доставляла на Украину все, что могла.

Писториус добавил, что из всех стран Евросоюза Германия внесла наибольший вклад, и теперь очередь за другими. По его мнению, всем должно быть ясно: если Россия выиграет в конфликте, то опасность для территории НАТО возрастет.

18 января мэр Киева Виталий Кличко потребовал от Германии новой помощи из-за критического положения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте.

17 января германский бундестаг большинством голосов выступил против резолюции о поставке дальнобойных авиационных крылатых ракет Taurus Киеву, которая была подготовлена фракцией Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС).

Ранее Байден заявил, что поддержка Украины не прекратится.

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