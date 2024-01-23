Трамп предложил Хейли посоревноваться в тесте на умственные способности

Кандидат на пост президента США Дональд Трамп заявил, что в тесте на умственные способности он наберет больше баллов, чем его соперница от Республиканской партии Никки Хейли. Об этом он заявил в интервью Fox News, после слов Хейли о том, что у него могут быть проблемы с психическим здоровьем.

«Ну, я думаю, что я намного сообразительнее ее. Я бы сделал так: я бы прямо сейчас сел и прошел тест на профпригодность, и это был бы мой результат против ее результата, а она не выиграет, даже близко не приблизится к победе», — заявил Трамп.

Он подчеркнул, что уже проходил когнитивные тесты, и призвал делать то же самое всех, кто баллотируется на пост президента.

«Я справился с этим. Но я бы сказал, что, знаете, я на самом деле призвал бы провести когнитивный тест для всех, кто баллотируется на пост президента, потому что я действительно думаю, что это хорошая идея. Было бы здорово, чтобы президентом стал умный человек», — сказал он.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп обвинил свою соперницу по Республиканской партии Никки Хейли в неспособности обеспечить достаточную безопасность во время штурма Капитолия 6 января 2021 года, вероятно, имея в виду бывшего спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси.

После этого бывший постпред США при ООН и претендент на выдвижение в качестве кандидата на президентские выборы от Республиканской партии Никки Хейли в ходе выступления в субботу на митинге своих сторонников в штате Нью-Гэмпшир усомнилась в психическом здоровье экс-президента США и ее соперника в президентской гонке Дональда Трампа.

Ранее глава МИД Франции признался, что страдает дислексией.