Страны Евросоюза обвиняют друга в недостаточных поставках оружия Украине

Страны Европейского союза, включая Германию и Францию, все чаще обвиняют друг друга в неспособности предоставить Киеву достаточное количество оружия, что угрожает подорвать единство объединения. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

В материале отмечается, что ссоры происходят в тяжелый для Украины момент, поскольку сейчас растет обеспокоенность по поводу того, что поддержка Киева уменьшается, а финансирование со стороны США и ЕС на сумму более $100 млрд задерживается из-за политических разногласий.

По имеющимся у издания сведениям, Берлин подталкивает Европейскую комиссию к составлению обзора запланированной финансовой и военной помощи государств — членов ЕС Украине, что может рассматриваться как способ привлечь к ответственности страны, недостаточно поддерживающие Киев.

Между ФРГ и Францией уже произошли перепалки по поводу оказания помощи Украине. Так, Париж отверг последние обвинения Берлина, заявив, что сама Германия, в отличие от Франции, отказалась поставлять Киеву крылатые ракеты воздушного базирования.

В свою очередь, министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен приветствовала соперничество между странами — членами ЕС по поводу поддержки Киева. Она отметила, что если это соперничество представляет собой «положительную конкуренцию», то его можно только приветствовать.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.