Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия сделает все, чтобы в мире не забыли о преступлениях украинских властей и президента Украины Владимира Зеленского. Соответствующее заявление она сделала в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

По словам дипломата, российская сторона сделает все, чтобы тема ситуации на Украине освещалась во всех форматах: в Совете Безопасности ООН, Генеральной ассамблее, специализированных комитетах и комиссиях ООН, а также других международных организациях.

«У нас создан специальный институт по преступлениям киевского режима. Об этом будет знать весь мир. Обещаю, Зеленского не забудут», — сказала представитель внешнеполитического ведомства РФ.

Ранее первый заместитель главы комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров высказал мнение, что Зеленский преследует цель, связанную с уничтожением мирных россиян.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что преступления неонацистов на Украине против мирного населения — этнические чистки, карательные акции, свидетельствуют о том, что уроки истории забыты.

Ранее Путин назвал Зеленского позором еврейского народа.