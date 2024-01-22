В Белом доме опасаются возможной победы России на Украине в ближайшем будущем

В администрации президента США Джо Байдена растет обеспокоенность тем, что Россия может одержать победу в конфликте на Украине «в ближайшие недели», сообщает телеканал ABC.

Как следует из текста, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и директор национальной разведки Аврил Хейнс высказали точку зрения, что в случае задержки помощи Украине со стороны США Россия «в считанные недели или, самое большее месяцы» завершит конфликт в свою пользу.

Вывод был сделан на основе разведданных, где указывалось, что боеприпасы у ВСУ практически закончились, а Киев находится на грани вынужденной капитуляции на линии соприкосновения, говорится в материале.

По мнению Джо Байдена, неоказание помощи Украине грозит серьезными последствиями для всей Европы, отмечает ABC.

«Если мы уйдем, а России удастся продолжить наступление и уничтожить Украину, что, по вашему мнению, произойдет в балканских странах? Это меняет динамику», — сказал он.

До этого The Hill писало, что для американских наемников, воюющих на стороне Киева в рядах ВСУ, задержка военной помощи со стороны Вашингтона несет угрозу для жизни.

Ранее в США заявили, что одобрение помощи Украине не приведет к победе Киева.